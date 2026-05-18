Comment gérer ses émotions lorsqu’on est en pleine transition professionnelle. Surtout lorsqu’on retrouve un travail
par Thomas Pirsoul, Postodoctoral researcher, Université de Liège
Michaël Parmentier, Assistant Professor of Leadership & Organizational Behavior, Université de Liège
Face à l’essor de transitions professionnelles de plus en plus complexes, comment vivons-nous ces transformations sur le plan émotionnel, et comment apprendre à mieux les traverser ?
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 18 mai 2026