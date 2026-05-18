Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment gérer ses émotions lorsqu’on est en pleine transition professionnelle. Surtout lorsqu’on retrouve un travail

par Thomas Pirsoul, Postodoctoral researcher, Université de Liège
Michaël Parmentier, Assistant Professor of Leadership & Organizational Behavior, Université de Liège
Face à l’essor de transitions professionnelles de plus en plus complexes, comment vivons-nous ces transformations sur le plan émotionnel, et comment apprendre à mieux les traverser ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Rénovation, sobriété… Comment améliorer le bilan environnemental des immeubles français ?
~ 80 % des engrais utilisés en Afrique sont importés : comment les systèmes alimentaires peuvent s'adapter au choc iranien
~ La curiosité, angle mort du management
~ Le mythe du fondateur : quand la Silicon Valley exporte ses récits jusqu’à occulter le fait que l’innovation est d’abord collective
~ Charlotte Perkins Gilman, l’économiste qui dénonce l’enfermement domestique des femmes
~ Une brève histoire des méthodes managériales
~ Jeux d’argent : pourquoi on continue à parier dans les bars-tabacs malgré l’essor du jeu en ligne
~ Confier la finance à l’intelligence artificielle : quels sont les risques réels ?
~ Salvador : Une avocate défenseure des droits demeure en prison, un an après son arrestation
~ Qu’est-ce que le « piège de Thucydide » évoqué par Xi Jinping face à Trump ? Les leçons de la guerre entre Athènes et Sparte
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter