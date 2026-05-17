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Observatoire des droits humains

Monde. 2025 a été une année record pour les exécutions

par Amnesty International
Le rapport annuel d’Amnesty International sur le recours à la peine de mort dans le monde révèle que le nombre d’exécutions en 2025 a atteint le plus haut niveau jamais enregistré par l’organisation de défense des droits humains depuis 1981, avec 2 707 personnes exécutées par les autorités de 17 pays. La hausse vertigineuse dont rend compte le […] The post Monde. 2025 a été une année record pour les exécutions appeared first on Amnesty International. ]]>


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