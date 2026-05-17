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Ebola en RDC et en Ouganda : l'OMS déclare une urgence sanitaire internationale

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré dimanche une urgence de santé publique de portée internationale après la propagation d’une épidémie d’Ebola provoquée par le virus Bundibugyo en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda.


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