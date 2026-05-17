1,1 milliard de personnes vivent dans des bidonvilles. Peuvent-elles être logées dans la dignité ?

La treizième session du Forum urbain mondial s'est ouverte dimanche à Bakou, réunissant ministres, maires, organisations internationales, urbanistes et experts pour débattre de l'un des défis mondiaux à la croissance la plus rapide : la crise mondiale du logement qui, selon les Nations Unies, touche près de 2,8 milliards de personnes à travers le monde.



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