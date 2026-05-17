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Qu’est-ce que le « piège de Thucydide » évoqué par Xi Jinping face à Trump ? Les leçons de la guerre entre Athènes et Sparte

par David M. Pritchard, Associate Professor of Greek History, The University of Queensland
La rivalité entre les États-Unis et la Chine donne souvent lieu à l'invocation du « piège de Thucydide » — la guerre « inévitable » ayant opposé Athènes à Sparte au Vᵉ siècle avant notre ère. Or de nombreux spécialistes de la Grèce antique contestent cette lecture simplifiée de l’histoire.La Conversation


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