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Végétalisation urbaine: améliorer notre santé aujourd’hui, habiter une ville plus résiliente demain

par Léo Moutet, Doctorant en sécurité sanitaire, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Kévin Jean, Professeur junior en Santé et Changements Globaux, École normale supérieure (ENS) – PSL; Université Paris Dauphine – PSL
Laura Temime, Professor, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
La surface allouée aux voitures en ville est encore considérable. Végétaliser une partie de cet espace permettrait non seulement d’améliorer la santé, mais aussi de bâtir des zones urbaines plus résilientes.La Conversation


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