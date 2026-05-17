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Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
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Observatoire des droits humains

Plus rien ne vous choque ? Comment l’intolérable se transforme en norme dominante

par Lee-Ann d'Alexandry, doctorante, Aix-Marseille Université (AMU)
Fabien Girandola, Professeur de Psychologie Sociale, Aix-Marseille Université (AMU)
Lionel Souchet, Maître de Conférences en Communication et Psychologie Sociale, Aix-Marseille Université (AMU)
Comment des idées politiques considérées comme inadmissibles finissent-elles par pénétrer voire à s’imposer dans le débat public ? Comment résister à la normalisation d'idées extrémistes ?La Conversation


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