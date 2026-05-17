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Observatoire des droits humains

Augmenter les frais d’inscription universitaires des étudiants internationaux : une erreur stratégique ?

par Marion Tissier-Raffin, Maîtresse de conférences en droit public, Université de Bordeaux
La stratégie annoncée en avril 2026 pour renforcer l’attractivité de la France auprès des étudiants étrangers renforce une mesure controversée, celle des frais d’inscription universitaires différenciés.La Conversation


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