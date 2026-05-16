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Cuba : coupures d'électricité et pénuries paralysent les soins de santé

À travers Cuba, des hôpitaux suspendent des opérations chirurgicales, peinent à faire fonctionner des équipements vitaux et font face à de graves pénuries de médicaments, alors que les coupures d’électricité et le manque de carburant aggravent la crise du système de santé, ont alerté vendredi des hauts responsables de l’ONU.


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© Nations Unies -
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