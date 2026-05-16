Crise énergétique et tensions commerciales : des millions de personnes basculent dans la pauvreté

Les perturbations des approvisionnements énergétiques mondiaux et des corridors commerciaux font grimper le coût de l'alimentation, des transports et des biens essentiels à travers le monde, ralentissant la croissance économique et accentuant la pression sur les ménages vulnérables ainsi que sur les pays en développement endettés.



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