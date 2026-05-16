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À Bakou, le Forum urbain mondial confronté aux crises du logement et du climat

La flambée des coûts du logement, les chocs climatiques et les conflits privent des millions de personnes d'un abri adéquat — mais que peut-on faire ? Alors que s'ouvre ce dimanche à Bakou, en Azerbaïdjan, le 13e Forum urbain mondial de l'ONU, les participants examineront des solutions face à une crise mondiale du logement qui ne cesse de s'aggraver.


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© Nations Unies -
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