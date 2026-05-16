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Observatoire des droits humains

Droits LGBTIQ+ : l’ONU alerte sur un recul inquiétant

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, met en garde contre une montée des atteintes aux droits des personnes LGBTIQ+ dans le monde, estimant que les avancées obtenues au fil des décennies étaient de plus en plus menacées par les discriminations, les discours haineux et les lois restrictives.


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© Nations Unies -
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