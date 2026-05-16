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Bienvenue à Nubri (Népal), où tout le monde sait distiller l’alcool

par Geoff Childs, Professor of Sociocultural Anthropology, Washington University in St. Louis
Le chang, une boisson rafraîchissante à faible teneur en alcool et l’arak, son cousin plus fort, font depuis longtemps partie des rituels tibétains.La Conversation


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