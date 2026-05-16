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Pourquoi les introductions en Bourse de SpaceX et d’OpenAI ont peu de chances d’offrir des rendements fulgurants

par Brad Badertscher, Professor of Accountancy, University of Notre Dame
SpaceX, OpenAI… derrière ces introductions en Bourse très attendues, une réalité moins visible : l’essentiel de la création de valeur s’est déjà joué avant l’arrivée du grand public.La Conversation


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