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Observatoire des droits humains

Pourquoi les entreprises privilégient les « faux bons leaders »

par Imran Mir, PhD Candidate in Education, University of Glasgow
Les organisations savent-elles vraiment reconnaître leurs futurs leaders ? En se focalisant sur l’aisance à l’oral ou la présence en réunion, elles risquent d’ignorer ceux qui font réellement progresser les équipes.La Conversation


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