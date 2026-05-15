Un an depuis l'arrestation au Tchad d'un dirigeant de l'opposition

par Human Rights Watch

Click to expand Image Succès Masra, président du parti d'opposition Les Transformateurs, devant le siège du parti à N'Djamena, le 8 avril 2021. © 2021 Marco Longer/AFP via Getty Images Un an après que les autorités tchadiennes ont arrêté puis condamné Succès Masra, éminent dirigeant de l’opposition et ancien Premier ministre, son maintien en détention fondé sur des accusations à caractère politique souligne l’intolérance du gouvernement à l’égard de la dissidence.Succès Masra, dirigeant du parti d'opposition Les Transformateurs, a été arrêté à son domicile à N'Djamena tôt…



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