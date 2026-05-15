L’ONU commémore la Nakba et alerte sur une catastrophe sans fin à Gaza

À l’occasion de la Journée de la Nakba, commémorée chaque 15 mai, les Nations Unies ont dressé jeudi un tableau accablant de la situation dans la bande de Gaza, où la guerre, les déplacements massifs et les destructions continuent de ravager la population palestinienne.



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