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RD Congo : l’OMS confirme une nouvelle flambée d’Ebola en Ituri

Le chef de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a confirmé vendredi l’apparition d’une nouvelle flambée d’Ebola dans la province de l’Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC).


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