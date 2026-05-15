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Ukraine : une fillette tuée à Kiev après des frappes russes massives

La Coordinatrice humanitaire de l'ONU par intérim en Ukraine, Bernadette Castel-Hollingsworth, a vivement réagi aux frappes militaires russes sur une zone civile de Kiev, jeudi.


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