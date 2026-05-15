Gaza : l’aide humanitaire freinée aux points de passage

Alors que les conditions de vie restent « catastrophiques » dans la bande de Gaza, marquées par des déplacements massifs et des risques sanitaires persistants, les Nations Unies signalent une baisse des cargaisons d’aide humanitaire en provenance d’Égypte ayant pu être déchargées aux points de passage contrôlés par Israël durant les onze premiers jours de mai.



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