L’OMS alerte sur l’explosion des sachets de nicotine chez les jeunes

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde, dans un rapport publié vendredi, contre la hausse de la consommation de sachets de nicotine dans le monde, dénonçant les tactiques agressives de l’industrie du tabac auprès des adolescents et des jeunes.



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