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Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la Syrie

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit, ce vendredi, pour faire le point sur la situation en Syrie. La couverture en direct des discussions est assurée par l'équipe de la Section de la Couverture des réunions des Nations Unies.


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© Nations Unies -
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