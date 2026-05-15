Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Un comité de l'ONU commémore le 78e anniversaire de la Nakba

Le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien se réunit ce vendredi au Siège de l'ONU pour commémorer le 78e anniversaire de la Nakba. Suivez en direct le déroulement de la réunion grâce à l'équipe de la Section de la Couverture des réunions des Nations Unies.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Un an depuis l'arrestation au Tchad d'un dirigeant de l'opposition
~ Syrie : l’ONU salue des avancées judiciaires mais met en garde contre l’urgence humanitaire
~ L’ONU commémore la Nakba et alerte sur une catastrophe sans fin à Gaza
~ RD Congo : l’OMS confirme une nouvelle flambée d’Ebola en Ituri
~ Gaza : l’aide humanitaire freinée aux points de passage
~ L’OMS alerte sur l’explosion des sachets de nicotine chez les jeunes
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la Syrie
~ Comment un fragment de l’« Iliade » s’est-il retrouvé à l’intérieur d’une momie égyptienne ?
~ « Coalie », la nouvelle mascotte de Trump, prolonge des décennies de publicité autour du « charbon propre »
~ Mali. Le GSIM doit respecter le droit international humanitaire et garantir la sécurité des civil·e·s alors que Bamako est sous blocus
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter