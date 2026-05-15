EN DIRECT - Un comité de l'ONU commémore le 78e anniversaire de la Nakba

Le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien se réunit ce vendredi au Siège de l'ONU pour commémorer le 78e anniversaire de la Nakba. Suivez en direct le déroulement de la réunion grâce à l'équipe de la Section de la Couverture des réunions des Nations Unies.



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