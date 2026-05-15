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Soudan : 20 millions de personnes confrontées à une faim aiguë

Environ 19,5 millions de Soudanais, soit plus de 40 % de la population, sont confrontés à une faim aiguë, alors que ce pays d’Afrique du nord-est reste le théâtre de la plus grande crise humanitaire et la plus importante crise de déplacements de population au monde.


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