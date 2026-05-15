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Pour reconstruire Gaza, l'ONU envisage la création d'« îles » à partir de décombres

Face aux millions de tonnes de débris accumulés dans la bande de Gaza après deux ans de guerre, une agence des Nations Unies explore plusieurs scénarios de reconstruction. Parmi les pistes envisagées : recycler les gravats pour étendre le littoral méditerranéen ou créer des îles artificielles au large de l’enclave palestinienne.


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© Nations Unies -
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