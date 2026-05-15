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Observatoire des droits humains

L'ONU salue une contribution américaine de 1,8 milliard de dollars pour l'aide humanitaire

Une enveloppe additionnelle de 1,8 milliard de dollars de financement humanitaire américain permettra aux Nations Unies et à leurs partenaires d’intensifier leurs opérations de secours d’urgence et de venir en aide à des millions de personnes dans le monde, alors même que l’explosion des besoins humanitaires et le manque de financements obligent de nombreuses agences à réduire leurs programmes d’assistance.


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© Nations Unies -
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