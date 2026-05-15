L'ONU salue une contribution américaine de 1,8 milliard de dollars pour l'aide humanitaire

Une enveloppe additionnelle de 1,8 milliard de dollars de financement humanitaire américain permettra aux Nations Unies et à leurs partenaires d’intensifier leurs opérations de secours d’urgence et de venir en aide à des millions de personnes dans le monde, alors même que l’explosion des besoins humanitaires et le manque de financements obligent de nombreuses agences à réduire leurs programmes d’assistance.



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