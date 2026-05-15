Comment un fragment de l’« Iliade » s’est-il retrouvé à l’intérieur d’une momie égyptienne ?
par Stephan Blum, Research Associate, Institute for Prehistory and Early History and Medieval Archaeology, University of Tübingen
Stefan Baumann, Assistant Professor of Egyptology, KU Leuven
Retrouvé à l’intérieur d’une momie égyptienne de l’époque romaine, un fragment de l’Iliade révèle l’immense place occupée par Homère dans la culture quotidienne de l’Empire romain, bien au-delà des cercles savants.
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- vendredi 15 mai 2026