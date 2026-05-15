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Syrie. La destruction délibérée par Israël d’habitations civiles à Quneitra doit faire l’objet d’une enquête pour crimes de guerre

par Amnesty International
« La destruction délibérée par l’armée israélienne de logements civils dans le gouvernorat de Quneitra, dans le sud de la Syrie, depuis décembre 2024, sans nécessité militaire absolue, doit faire l’objet d’une enquête pour crimes de guerre », a déclaré Amnesty International le 14 mai 2026. Israël a l’obligation d’accorder des réparations pour ces graves violations du droit […] The post Syrie. La destruction délibérée par Israël d’habitations civiles à Quneitra doit faire l’objet d’une enquête pour crimes de guerre appeared first on Amnesty International. ]]>


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