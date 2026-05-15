Haïti. Les attaques de drones soulèvent de graves préoccupations en matière de droits humains et mettent les enfants en danger

par Amnesty International

En réaction aux derniers chiffres publiés par le Bureau intégré des Nations unies en Haïti (BINUH) sur le nombre de morts et de blessés au cours des opérations de sécurité menées contre les gangs armés en Haïti, notamment au cours d’attaques de drones qui seraient parfois effectuées par une société militaire privée, Ana Piquer, directrice […] The post Haïti. Les attaques de drones soulèvent de graves préoccupations en matière de droits humains et mettent les enfants en danger appeared first on Amnesty International. ]]>



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