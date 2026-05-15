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Mali. Le GSIM doit respecter le droit international humanitaire et garantir la sécurité des civil·e·s alors que Bamako est sous blocus

par Amnesty International
Le blocus actuel de Bamako a des conséquences inacceptables sur la liberté de circulation des civil·e·s et pourrait entraîner de graves violations de leurs droits à la sécurité alimentaire, à la santé et à la vie, a déclaré aujourd’hui Amnesty International, appelant le groupe armé Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) à […] The post Mali. Le GSIM doit respecter le droit international humanitaire et garantir la sécurité des civil·e·s alors que Bamako est sous blocus appeared first on Amnesty International. ]]>


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