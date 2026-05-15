La découverte d’une liste de survivants de la peste noire éclaire la façon dont on guérissait de la maladie au Moyen-Âge
par Alex Brown, Associate Professor of Medieval History, Durham University
Grace Owen, Postdoctoral Research Associate (Late Medieval History), Durham University
Alors que les historiens se sont surtout intéressés aux millions de morts causés par la peste noire, un document inédit raconte l’histoire des survivants.
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- vendredi 15 mai 2026