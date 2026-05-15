À quoi a ressemblé la fin du monde provoquée par l’astéroïde qui a tué les dinosaures : le récit minute par minute
par Michael J. Benton, Professor of Vertebrate Palaeontology, University of Bristol
Monica Grady, Professor of Planetary and Space Sciences, The Open University
Tsunamis géants, pluies acides, obscurité mondiale, chute brutale des températures : l’impact de l’astéroïde de Chicxulub a transformé la Terre en planète hostile en quelques heures seulement. Voici à quoi aurait ressemblé la fin du Crétacé vécue depuis le sol.
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- vendredi 15 mai 2026