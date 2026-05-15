Aux États-Unis, le harcèlement est plus fréquent dans les classes agitées et peu structurées
par Qingqing Yang, Research Scientist of Education, University at Albany, State University of New York
Le harcèlement scolaire ne dépend pas seulement des élèves eux-mêmes ou de leur environnement familial. Une étude menée aux États-Unis montre que les classes les plus chaotiques et perturbées favorisent davantage les comportements de harcèlement à l’école primaire.
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- vendredi 15 mai 2026