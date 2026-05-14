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Observatoire des droits humains

La propriété immobilière, un héritage culturel de l’agriculture

par Vuillemey Guillaume, Professeur associé en finance, HEC Paris Business School
Le choix d’acquérir ou non son logement ne serait pas seulement une décision individuelle. Elle s’ancre dans un lointain passé paysan.La Conversation


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