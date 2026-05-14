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Observatoire des droits humains

Des archéologues ont découvert des dés vieux de 12 000 ans : voici ce qu’ils nous apprennent sur l’histoire du jeu

par Aris Politopoulos, Assistant Professor in Archaeology and Cultural Politics, Leiden University
Angus Mol, Associate Professor in Archaeology, Leiden University
Walter Crist, Guest Researcher, Centre for Arts in Society, Leiden University
S’ils ne ressemblent pas à nos dés actuels, les dés préhistoriques retrouvés sur des sites d’Amérique du Nord démontrent combien ce type de jeu est ancien.La Conversation


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