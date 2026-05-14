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Observatoire des droits humains

Des choix aux lourdes conséquences : la face cachée des technologies vertes

par Rachida Bouhid, Ph.D Scholar, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Les systèmes énergétiques sont intimement liés aux institutions, aux modèles économiques et aux structures sociales, qui façonnent et sont façonnés par les choix technologiques.La Conversation


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