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Observatoire des droits humains

Syria: Israel’s deliberate destruction of civilian homes in Quneitra must be investigated as war crimes

par Amnesty International
« La destruction délibérée par l’armée israélienne de logements civils dans le gouvernorat de Quneitra, dans le sud de la Syrie, depuis décembre 2024, sans nécessité militaire absolue, doit faire l’objet d’une enquête pour crimes de guerre », a déclaré Amnesty International le 14 mai 2026. Israël a l’obligation d’accorder des réparations pour ces graves violations du droit […] The post Syria: Israel’s deliberate destruction of civilian homes in Quneitra must be investigated as war crimes appeared first on Amnesty International. ]]>


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