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Observatoire des droits humains

Nous avons trouvé le moyen de convertir les déjections de bernaches en nourriture pour volailles et en engrais

par Rassim Khelifa, Assistant Professor, Department of Biology; Canada Research Chair Tier 2 in Global Change Biology, Concordia University
Carlos Antonio Lopez Manzano, Master's student, Department of Biology, Concordia University
Les larves de la mouche soldat noire peuvent convertir les déjections de bernaches en protéines et en engrais, transformant ainsi une nuisance urbaine en une ressource agricole.La Conversation


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