Les K-SMP : les discrètes sociétés militaires privées sud-coréennes
par Valère Llobet, Doctorant en Science Politique, Université Grenoble Alpes (UGA)
Moins visibles que leurs homologues chinoises, les sociétés militaires privées sud-coréennes, que l’on nomme également les K-SMP ou K-PMC en anglais, sont aujourd’hui en pleine expansion, notamment en Asie. Bien que le développement de SMP au service de Séoul ait commencé à partir du conflit en Irak de 2003, le pays entretient un rapport à ces organisations de mercenaires modernes que celui observé en Europe de l’Ouest ou encore en Amérique du Nord.
L’émergence des K-SMP s’explique d’abord par la création, en Corée du Sud, des premiers acteurs privés œuvrant dans…
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- jeudi 14 mai 2026