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Guerre en Iran : la solidité du Kenya de nouveau à l’épreuve

par Gaëlle Balineau, Économiste du développement, Agence Française de Développement (AFD)
Jusqu’ici, le Kenya a plutôt bien résisté aux crises sanitaires, économiques et politiques, mais si la guerre en Iran venait à durer, la fragilité de son économie serait exposée.La Conversation


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