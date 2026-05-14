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RD Congo : Les rebelles du M23 ont commis des atrocités dans une ville de l'est du pays

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le groupe armé M23 en patrouille à Uvira, en République démocratique du Congo, le 13 décembre 2025. © 2025 Jospin Mwisha / AFP via Getty Images Le groupe armé M23 et les forces militaires rwandaises ont mené une occupation violente d'une ville de l'est de la République démocratique du Congo pendant un mois à partir de décembre 2025.Au cours de cette période, ces forces ont tiré sur des civils qui fuyaient, exécuté sommairement plus de 50 personnes lors d’opérations de fouille menées de porte à porte, violé au moins huit femmes et fait disparaître de force au moins…


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© Human Rights Watch -
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