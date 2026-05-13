Israël : une loi controversée sur les Palestiniens dans le viseur de l’ONU

Le chef des droits de l'homme de l’ONU, Volker Türk, a appelé jeudi à l'abrogation de la loi adoptée par la Knesset israélienne, créant un tribunal militaire spécial chargé de juger les Palestiniens accusés d'avoir des liens avec les attaques du 7 octobre 2023.



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