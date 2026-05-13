À Addis-Abeba, le chef de l’ONU dénonce les injustices qui freinent l’Afrique

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a dénoncé avec force mercredi les « injustices historiques et présentes » qui continuent, selon lui, d’entraver le développement de l’Afrique, appelant à une réforme profonde du système international et à un soutien accru aux initiatives africaines.



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