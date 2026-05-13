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Observatoire des droits humains

Plastiques recyclés : la FAO réclame des normes sur les emballages alimentaires

Le plastique recyclé dans les emballages alimentaires séduit pour réduire les déchets, mais menace notre assiette. Alors que snacks, plats préparés, confiserie et boissons en bouteille inondent nos rayons, la FAO appelle à des normes mondiales strictes pour protéger la santé, prolonger la conservation des aliments et limiter l’impact environnemental.


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© Nations Unies -
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