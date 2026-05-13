Corée du Nord : l’ONU dénonce une « crise des droits humains » ignorée

La situation en République populaire démocratique de Corée, appelée aussi Corée du Nord, constitue une véritable « crise des droits humains », a dénoncé mercredi le chef des droits de l'homme de l’ONU, exhortant la communauté internationale à ne plus détourner le regard face aux violations commises dans ce pays et à répondre à cette situation avec l’urgence qu’elle exige.



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