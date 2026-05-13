Nigéria : l’ONU réclame des enquêtes après des frappes aériennes dans le nord-est

Le Haut-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU a réclamé mercredi des enquêtes « indépendantes» après des bombardements attribués aux armées nigériane et tchadienne qui auraient fait des dizaines de morts dans le nord-est du Nigéria.



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