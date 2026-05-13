Comment les sols sont-ils devenus un enjeu climatique ? Le regard de la sociologie

par Céline Granjou, directrice de recherches, Inrae

Antoine Doré, Sociologue des sciences, techniques et politiques environnementales et agricoles., Inrae

Hélène Guillemot, Chercheuse retraitée, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Laure Manach, Post-doctorante en sociologie, Mines Paris - PSL

Léo Magnin, Chargé de recherche en sociologie au CNRS, Université Gustave Eiffel

Robin Leclerc, Post-doctorant

Stéphanie Barral, Sociologue de l'économie et chargée de recherches, Inrae