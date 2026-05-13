Deux ans après son ouverture, l’hôpital de campagne de la Croix-Rouge à Rafah fait peau neuve

Pour de nombreuses familles gazaouies, l’hôpital de campagne de la Croix-Rouge est synonyme de survie et d’espoir. Après deux ans d’activité, il va pouvoir, grâce à ces travaux de remise en état et de modernisation, continuer à sauver des vies.



Lire l'article complet