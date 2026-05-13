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Deux ans après son ouverture, l’hôpital de campagne de la Croix-Rouge à Rafah fait peau neuve

Pour de nombreuses familles gazaouies, l’hôpital de campagne de la Croix-Rouge est synonyme de survie et d’espoir. Après deux ans d’activité, il va pouvoir, grâce à ces travaux de remise en état et de modernisation, continuer à sauver des vies.


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© Comité international de la Croix-Rouge -
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