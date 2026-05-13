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Observatoire des droits humains

Malgré leur pollution numérique considérable, les grandes banques canadiennes divulguent de moins en moins d’informations sur le sujet

par Sylvain Amoros, Adjunct Professor, Department of Marketing, HEC Montréal
Sylvain Senecal, Professor of Marketing and RBC Financial Group Chair of E-Commerce, HEC Montréal
Pendant des décennies, les banques se sont présentées comme des leaders en matière de développement durable. Pourtant, leur empreinte carbone numérique raconte une autre histoire.La Conversation


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