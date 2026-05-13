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Observatoire des droits humains

Un groupe d’experts pour éclairer la gouvernance de l’IA par la science

par Catherine Régis, Professeure titulaire, Faculté de droit, Chaire Canada-CIFAR en IA et Chaire de recherche du Canada en droit et politiques de la santé, Université de Montréal
Gaëlle Foucault, Chercheuse postdoctorale en droit, Université de Montréal
Michel Audet, Professeur associé HEC Montréal, chercheur invité CÉRIUM, HEC Montréal
Un groupe scientifique international indépendant sur l’IA tente de dépasser les rivalités géopolitiques pour éclairer la gouvernance mondiale de cette technologie à haut risque.La Conversation


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