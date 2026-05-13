Un groupe d’experts pour éclairer la gouvernance de l’IA par la science

par Catherine Régis, Professeure titulaire, Faculté de droit, Chaire Canada-CIFAR en IA et Chaire de recherche du Canada en droit et politiques de la santé, Université de Montréal

Gaëlle Foucault, Chercheuse postdoctorale en droit, Université de Montréal

Michel Audet, Professeur associé HEC Montréal, chercheur invité CÉRIUM, HEC Montréal